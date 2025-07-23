Во Франции призвали Украину пересмотреть закон в отношении антикоррупционных ведомств

В МИД Франции призвали Киев пересмотреть закон об ограничении прав НАБУ и САП

Франция разделяет обеспокоенность Еврокомиссии по поводу принятого на Украине закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в эфире радио France Inter.

Дипломат выразил надежду на то, что Киев пересмотрит свое решение.

Аддад подчеркнул, что когда страна является кандидатом на вступление в Европейский союз, к ней предъявляются требования по борьбе с коррупцией, по сохранению верховенства закона, уважению к национальным и другим меньшинствам, политической оппозиции и независимости судебной системы.

Поэтому Евросоюз будет крайне бдителен относительно происходящего на Украине, подчеркнул министр.

Аддад добавил, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уже поднимал этот вопрос во время общения с главой МИД Украины Андреем Сибигой, диалог по теме продолжается.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий НАБУ САП было необходимо для их очистки от влияния извне, в первую очередь от влияния России.

Ранее Мария Захарова заявила, что русский след в НАБУ и САП надо было найти, обнаружив валенки и медведя.