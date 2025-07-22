На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, почему конфликт с РФ — проигрышный вариант для Азербайджана

Политолог Мезюхо: Баку из-за конфликта с Москвой теряет политическую мобильность
true
true
true
close
hodim/Shutterstock/FOTODOM

В будущем президент Азербайджана Ильхам Алиев может пожалеть о том, что пошел на конфронтацию с Россией, поскольку Баку теряет главное — мобильность. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо. Он пояснил, что еще недавно страна лавировала между Москвой и Анкарой, получая выгоды с обеих сторон, однако сейчас она сужает поле для игры.

«Ограничивая себя в этом внешнеполитическом маневре, он (Алиев — «Газета.Ru») так или иначе в большей степени теперь уже отдает предпочтение взаимоотношениям с Турецкой Республикой. И таким образом он попадает под большую орбиту влияния и подчинения со стороны Анкары», — сказал эксперт.

Все это происходит на фоне показательной сдержанности со стороны Москвы. Россия ведет себя последовательно и воздерживается от угроз, обратил внимание Мезюхо.

Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля, впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Также политик принял в подарок шеврон ВСУ и порекомендовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным способом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил о потере Россией влияния на Южном Кавказе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами