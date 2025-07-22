Политолог объяснил, почему конфликт с РФ — проигрышный вариант для Азербайджана

В будущем президент Азербайджана Ильхам Алиев может пожалеть о том, что пошел на конфронтацию с Россией, поскольку Баку теряет главное — мобильность. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо. Он пояснил, что еще недавно страна лавировала между Москвой и Анкарой, получая выгоды с обеих сторон, однако сейчас она сужает поле для игры.

«Ограничивая себя в этом внешнеполитическом маневре, он (Алиев — «Газета.Ru») так или иначе в большей степени теперь уже отдает предпочтение взаимоотношениям с Турецкой Республикой. И таким образом он попадает под большую орбиту влияния и подчинения со стороны Анкары», — сказал эксперт.

Все это происходит на фоне показательной сдержанности со стороны Москвы. Россия ведет себя последовательно и воздерживается от угроз, обратил внимание Мезюхо.

Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме в Ханкенди 20 июля, впервые публично занял сторону Украины, назвав действия России оккупацией. Также политик принял в подарок шеврон ВСУ и порекомендовал Киеву использовать опыт Баку в возвращении Карабаха военным способом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил о потере Россией влияния на Южном Кавказе.