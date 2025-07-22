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Молдавия откроет всего два избирательных участка в России на выборах в парламент

МИД Молдавии предложил открыть два избирательных участка в РФ на выборах
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Михай Карауш/РИА Новости

МИД Молдавии предложил открыть для граждан республики в России всего два избирательных участка на выборах в парламент, которые назначены на 28 сентября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Отмечается, что оба избирательных участка будут открыты в Москве. Еще два участка будут открыты в Киеве и Одессе, по одному — в Белоруссии, Азербайджане и Казахстане. Большинство участков открыты для молдавских граждан, проживающих в Италии, Германии, Великобритании, Франции и Румынии.

Гражданам, которые в день парламентских выборов будут находиться за пределами родины, необходимо будет предварительно зарегистрироваться, чтобы сообщить о своем намерении проголосовать за рубежом и тем самым упростить процесс определения количества и местонахождения этих избирательных участков. Предварительная регистрация открыта до 23:59 по московскому времени 14 августа.

Окончательное решение об организации избирательных участков за границей на парламентских выборах будет принято Центризбиркомом до 24 августа 2025 года, говорится в сообщении.

Ранее молдавская оппозиция выступила за партнерство с Россией.

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