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В конгрессе США оценили влияние закона Трампа о налогах на дефицит бюджета страны

Politico: закон Трампа о налогах увеличит дефицит бюджета на $3,4 трлн
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В управлении конгресса США по бюджету считают, что новый закон американского президента Дональда Трампа о налогах увеличит дефицит бюджета на $3,4 трлн до 2034 года. Об этом сообщает Politico.

По данным управления, закон также приведет к потере медицинской страховки 10 млн граждан США. По прогнозам, хотя проект и позволит сэкономить более $1 трлн, расходы на это значительно превысят экономию.

В начале июля Трамп подписал законопроект о государственных расходах, налогах и потолке госдолга страны.

Трамп отметил, что законопроект предусматривает «крупнейшее сокращение» налогов в истории США. При этом глава Белого дома напомнил, что документ был одобрен обеими палатами конгресса. По его словам, подобное решение стало «величайшей победой».

29 июня бизнесмен Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа о расходах и налогах. Он также ретвитнул результаты исследований, в которых указывается, что более половины американцев считают, что инициатива администрации президента США повысит бюджетный дефицит страны.

940-страничный документ предполагает общее снижение федеральных налогов. Вместе с этим в США планируется резкое урезание социальных расходов, в том числе по программе в области здравоохранения Medicaid.

Ранее в США заявили, что Трамп не до конца разбирается в деталях законопроекта о расходах.

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