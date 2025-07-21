СМИ назвали дату проведения нового раунда российско-украинских переговоров

Новый раунд переговоров России и Украины состоится в четверг, 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По его словам, прилет делегаций в Стамбул может состояться 23 июля.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговоров Украины и России пройдет 23 июля в Турции.

19 июля Зеленский заявил, что экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Рустем Умеров предложил Москве провести третий раунд переговоров на этой неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил эту информацию.

В Киеве отметили, что Умеров останется главой делегации на предстоящих переговорах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, состав российской делегации не изменится.

Россия и Украина провели два раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, обе встречи прошли в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По итогам второй встречи стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Ранее политолог назвал три сценария переговоров в Стамбуле.