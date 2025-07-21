Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил стройплощадку Дома российско-китайской дружбы в Благовещенске. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Дом российско-китайской дружбы будет расположен в центральной части города на так называемой «Золотой миле» на набережной реки Амур. Вся территория «Золотой мили» является намывной, она была сформирована после масштабного укрепления берега Амура и благоустройства набережной.

Строение представляет собой отдельно стоящее здание сложной эллипсообразной формы. На крыше здания предусмотрена смотровая площадка. Строительство началось в 2020 году, его планируют закончить в сентябре 2025 года.

Кроме того, «Золотая миля» будет включать в себя канатную дорогу между городами Благовещенск и Хэйхэ, которая станет первым подобным сооружением, соединяющим две страны. Сейчас готовность объекта составляет около 80%, ввод в эксплуатацию запланирован на май 2026 года.

До этого Мишустин во время рабочей поездки на Дальний Восток посетил автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган» на границе с Китаем.

Ранее Мишустин поручил разработать стратегию развития креативной экономики.