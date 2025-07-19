Алиев заявил о потенциале для упрочения партнерских отношений Азербайджана с США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском глобальном медиафоруме, заявил, что азербайджанская сторона видит значительный потенциал для укрепления партнерских отношений с Соединенными Штатами Америки (США). Об этом сообщил РИА Новости.

«Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнёрство имеет богатую историю», — отметил Алиев.

По его словам, американский президент Дональд Трамп проявляет активное участие в процессах, происходящих в регионе Южного Кавказа.

Алиев подчеркнул, что Трамп делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном и выразил уверенность в том, что в будущем можно будет услышать еще больше положительных новостей в этом направлении.

До этого президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Баку и Ереван находятся на пороге заключения мирного соглашения.

Ранее Алиев назвал условия для подписания мирного договора с Арменией.