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В крымском парламенте высказались о продлении военного положения на Украине

Константинов: на Украине готовы продолжать вооруженный конфликт с РФ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Продление военного положения на Украине свидетельствует о том, что власти страны готовы продолжать вооруженный конфликт с РФ и не намерены предпринимать шаги для его мирного урегулирования. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это сигнал, что они (украинские власти — «Газета.Ru») готовы продолжать военный конфликт, мира они не планируют. И что ни о каких [президентских] выборах не должно идти и речи», — сказал законодатель.

Он подчеркнул, что сейчас власти на Украине абсолютно нелегитимны. В связи с этим попытки государственных органов формировать какие-либо политико-правовые документы являются всего лишь условностью.

«Продление или не продление [военного] положения значения не имеет. Ну допустим, они бы не стали это положение продлевать — что бы изменилось? Уверен — ничего. Но при этом такой документ — что-то вроде фигового листа для западных спонсоров», — резюмировал Константинов.

15 июля Верховная рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации в стране на 90 дней — до 5 ноября текущего года. По данным издания «Страна.ua», «за» проголосовали 320 депутатов, «против» — один.

Ранее на Украине признали, что глава государства Владимир Зеленский «скатывается к авторитаризму».

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