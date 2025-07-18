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РФПИ продолжит инвестировать в перспективные компании России на фоне санкций

Дмитриев: РФПИ намерен продолжить вкладывать деньги в перспективные компании РФ
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не перестанет вкладывать средства в продвижение перспективных компаний из России на международных рынках, а также в развитие этих предприятий. Об этом в своем Telegram-канале написал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя одобренный Евросоюзом 18-й пакет санкций против РФ.

«Введенные сегодня ограничения в адрес РФПИ являются расширением санкций в дополнение к ранее введенным в марте 2022 года секторальным санкциям. <...> РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали», — добавил Дмитриев.

18 июля ЕС утвердил новый пакет санкций, в котором ключевым элементом стал новый потолок цены на российскую нефть — около $47,6 за баррель. Также в фокусе европейских политиков оказался индийский нефтезавод с долей «Роснефти» — Евросоюз вводит ограничения на поставки его продукции. Эксперты допустили, что из-за новых санкций российский бюджет будет терять до $7 млрд каждый год.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике.

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