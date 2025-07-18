Стало известно о понижении цены на российскую нефть в новом пакете санкций ЕС против РФ

ЕС в новом пакете санкций понизил цены на нефть из РФ до $47,6 за баррель

Евросоюз (ЕС) в новом пакете антироссийских санкций понизил потолок цены на нефть из РФ с $60 до $47,6 за баррель. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодняшним пакетом ЕС ограничивает доходы России в сфере энергетики за счет ряда различных мер. ЕС понижает ценовой потолок с $60 до $47,6 за баррель, чтобы он соответствовал текущим мировым котировкам, и вводит автоматический динамический механизм, позволяющий изменять уровень потолка в целях обеспечения его эффективности», — говорится в заявлении Совета ЕС.

О возможном снижении цен на российскую нефть писало агентство Reuters.Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута. Кроме того, экспортные ограничения будут введены на оборудование двойного назначения.

18 июля Совет Евросоюза ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

Позже замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал, что после анализа новых ограничений со стороны ЕС не исключены контрмеры со стороны России.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.