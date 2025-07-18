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РФПИ внесли в 18-й пакет антироссийских санкций

Euronews: ЕС запретил все операции с РФПИ и его «дочками» в 18-м пакете санкций
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Евросоюз в рамках 18-го пакета антироссийских санкций запретил все операции с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними компаниями, сообщает Euronews.

Совет Евросоюза (ЕС) ранее утвердил 18-й пакет санкций против России. В него вошли ограничения против российских судов, перевозящих нефть, меры в отношении ряда банков, расширение черного списка физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Помимо этого, рестрикции будут распространяться на все транзакции с российскими банками. Уточняется, что прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции, а в санкционный список было добавлено еще больше банков из РФ. Помимо этого, в ЕС анонсировали ввод запрета на импорт странами Евросоюза нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

В санкционный список Евросоюза также попали более 50 физических лиц и российских компаний.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в свою очередь заявил позднее, что Евросоюз начал разработку 19-го пакета санкций в отношении России.

Ранее стало известно, что ЕС вводит санкции против 11 компаний из КНР и Турции.

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