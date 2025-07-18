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На Западе высказались о перестановках в правительстве Украины

Tageszeitung: назначение Зеленским нового правительства можно оспорить
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Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Назначение президентом Украины Владимиром Зеленским нового правительства сомнительно, поскольку его действия незаконны с точки зрения конституции. Об этом пишет немецкое издание Tageszeitung.

«Хотя перестановки в кабинете министров в данном контексте могут быть логичными, они также имеют несколько подозрительный оттенок. Несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, решения Зеленского могут быть оспорены в соответствии с конституцией», — говорится в материале.

Накануне глава парламентской фракции партии «Слуга народа» и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия представил вероятный состав нового правительства Украины.

Позднее Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны Украины. Главой МИД, как и прежде, будет Андрей Сибига. На пост премьер-министра страны утверждена Юлия Свириденко.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. Согласно конституции страны, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее на Украине признали, что Зеленский «скатывается к авторитаризму».

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