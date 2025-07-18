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Более 50 физических лиц и российских компаний попали в новый санкционный пакет ЕС

ТАСС: более 50 физических лиц и российских компаний попали под новые санкции ЕС
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Ohde/face to face/Global Look Press

Более 50 физлиц и российских компаний были включены в новый санкционный пакет Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Новый, восемнадцатый, санкционный пакет предусматривает расширение списка физических и юридических лиц, рестрикции против танкеров, перевозящих российскую нефть, ограничения против ряда банков, а также новые экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, уточняет агентство.

Кроме того, новые санкции против РФ включают снижение потолка цены на российскую нефть до порядка $47,6 за баррель. Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута.

До этого сообщалось, что в ЕС одобрили новый пакет санкций против России. Агентство ТАСС со ссылкой на источники передает, что решение должно пройти письменное утверждение в Совете ЕС. Как ожидается, процедура завершится в ближайшие часы, после чего новые санкции официально вступят в силу.

Ранее стало известно, почему Словакия согласилась на принятие новых санкций ЕС против РФ.

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