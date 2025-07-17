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Эксперт объяснил, зачем Зеленскому понадобились перестановки в кабмине

Общественник Вакаров: Киев устроил перестановки в кабмине ради лояльности США
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Suzanne Plunkett/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил перестановку в правительстве, чтобы сохранить лояльность США и остаться у власти. Такое мнение в интервью aif.ru высказал член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров. Он отметил, что все кандидатуры на ключевых постах утверждены Вашингтоном.

«Зеленскому абсолютно все равно, будут выборы президента Украины или нет. Он сейчас активно торгуется со всеми донорами, инвесторами, игроками, которые вкладываются в конфликт на Украине и которые готовы и в дальнейшем поддерживать его режим», — сказал эксперт.

Он добавил, что от перестановок в украинском кабмине ничего не изменится, просто одобренные Западом кандидатуры займут нужные посты.

До этого Верховная рада поддержала отставку украинского кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем.

17 июля глава парламентской фракции партии «Слуга народа» и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия представил вероятный состав нового правительства Украины.

Позднее Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Шмыгаля министром обороны Украины. Главой МИД, как и прежде, будет Андрей Сибига. На пост премьер-министра страны утверждена Юлия Свириденко.

Ранее на Украине признали, что Зеленский «скатывается к авторитаризму».

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