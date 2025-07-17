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Нетаньяху раскрыл планы Израиля в отношении территории к югу от Дамаска

Нетаньяху: Израиль намерен демилитаризировать территорию южнее Дамаска
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Eduardo Munoz/Reuters

Израиль проводит четкую политику, направленную на полную демилитаризацию зоны к югу от Дамаска вплоть до района Друзских гор. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

Выступая в видеоформате, Нетаньяху акцентировал внимание на стратегии, проводимой Израилем, целью которой является создание безопасной зоны на границе с Сирией, начиная от линии Голанских высот и заканчивая регионом друзских гор.

По словам премьера, мир и безопасность обеспечивают активные меры: «Мир достигается силой, спокойствие поддерживается силой, безопасность обеспечивается силой.»

Кроме того, Нетаньяху подчеркнул, что важным аспектом демилитаризационной кампании является защита интересов местного населения, проживающего в районе друзских гор, обеспечивающих стабильность и защиту жителей региона.

16 июля Израиль нанес удар по Дамаску — столице Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили об атаке на комплекс зданий сирийского Генштаба. В ЦАХАЛ добавили, что удар был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает Израиль.

Израильтяне также атаковали авиацией президентский дворец в Дамаске. Там располагалась резиденция экс-президента Сирии Башара Асада.

Ранее в посольстве РФ отреагировали на удары Израиля по Сирии.

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