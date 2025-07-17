Венгрия ввела санкции против нескольких украинских военачальников

Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников, которых считает ответственными за насильственный призыв в армию. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«Мы предложили внести в этот список начальника Штаба сухопутных войск Украины, командующего Западным оперативным командованием и начальника мобилизационного управления Минобороны Украины. Пока этого не произошло, сегодня мы приняли меры по запрету на въезд этих лиц в Венгрию», — сказал он.

Накануне Венгрия потребовала от Европейского союза ввести санкции против трех сотрудников министерства обороны Украины.

До этого Сийярто, ссылаясь на доклад комиссара Совета Европы по правам человека, заявил «об охоте» на людей на Украине в виде принудительной мобилизации.

Он напомнил, что из-за противоправных действий на Украине пострадал закарпатский венгр, в связи с чем Венгрия вскоре подаст прошение о включении «всех украинских военных руководителей и должностных лиц», ответственных за преступление, в санкционные списки ЕС.

Ранее Орбан призвал Евросоюз ввести санкции против Украины.