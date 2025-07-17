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В МИД РФ рассказали о подготовке к визиту в РФ Ким Чен Ына

МИД РФ: прорабатываются параметры визита Ким Чен Ына в Россию
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МИД России

У лидера КНДР Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в текущем году, параметры визита прорабатываются. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России, пишет РИА Новости.

«‎Председатель государственных дел КНДР, товарищ Ким имеет официальное приглашение от президента России посетить в этом году с официальным визитом нашу страну. Конкретные параметры визита, включая сроки, находятся в проработке по дипломатическим каналам», — сказал агентству замглавы ведомства Андрей Руденко.

12 июля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе встречи с коллегой из КНДР Цой Сон Хи в Вонсане заявил, что участие военнослужащих Северной Кореи в освобождении Курской области — это прямое подтверждение того, что отношения России и КНДР характеризуются как «непобедимое братство». Лавров отметил, что военнослужащие Корейской народной армии вместе с российскими военнослужащими «приблизили освобождение Курской области от украинских нацистов».

30 июня лидер Северной Кореи принял с рабочим визитом министра культуры РФ Ольгу Любимову. Приезд главы Минкульта РФ был приурочен к первой годовщине исторического корейско-российского саммита в Пхеньяне и заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Ранее журналисты из России случайно узнали, что их телеканал показывают в КНДР.

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