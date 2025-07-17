В РФ высказались о следующем раунде переговоров с Украиной

ТАСС: понимание, что третий раунд переговоров РФ и Украины состоится, есть

Понимание, что третий раунд переговоров России и Украины состоится, есть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Такое понимание есть. Дата определится», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает всех оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, в данном контексте основными посредническими силами могут выступить президент США Дональд Трамп и его администрация.

10 июля представитель Кремля заявил, что в Москве ждут от Киева четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Лавров рассказал о третьем раунде переговоров России и Украины.