Сенат США одобрил план Трампа по сокращению иностранной помощи

Сенат США одобрил план президента Дональда Трампа по сокращению финансирования иностранной помощи и общественного вещания на сумму более $9 млрд. Об этом сообщает портал Investing.com.

«Законодательство, которого давно добивался Трамп, включает сокращение иностранной помощи примерно на $8 млрд и $1,1 млрд из бюджета Корпорации общественного вещания, которая поддерживает NPR и PBS», — говорится в сообщении.

По результатам голосования инициативу поддержали 51 член верхней палаты, в то время как против его принятия выступили 48 сенаторов. Теперь законопроект возвращается в Палату представителей.

Сообщается, что принятие этого плана говорит о еще одной победе главы администрации, поскольку она подтверждает, что Трамп осуществляет контроль над Конгрессом, практически не встречая сопротивление.

До этого палата представителей конгресса США поддержала предложение вашингтонской администрации о сокращении на $9,4 млрд государственного финансирования программ иностранной помощи.

Ранее сеть радиостанций NPR подала в суд на Трампа.