Международные инвесторы не верят угрозам Трампа в отношении России

Международные инвесторы не верят угрозам президента США Дональда Трампа ввести жесткие вторичные санкции против России. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Отмечается, что в теории Трамп может ввести против России санкции, но по-настоящему серьезные ограничения могут вызвать рост цен на сырье на глобальных рынках, что приведет к «инфляционному шоку» в США. Издание также подчеркивает, что угрозы санкций со стороны Трампа нельзя считать убедительными, учитывая нежелание США вступать в полномасштабную торговую войну с Китаем и продолжающиеся переговоры с Индией.

Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах. По его словам, Россия может справиться с возможными новыми санкциями.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.