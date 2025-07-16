В Германии осудили слова министра обороны ФРГ о готовности «убивать российских солдат»

Слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» разжигают вражду и нарушают законы Германии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Такие заявления делали нацисты, и Писториус нарушает немецкие законы. Это разжигание вражды, которое идет вразрез с основным законом, запрещающим подготовку к войне против любой страны», — отметил он.

По словам Нимайера, подобная риторика со стороны министра обороны напоминает заявления осужденных на Нюрнбергском трибунале в 1945 году.

«Говорить, что немецкие солдаты готовы убивать русских, это ужасно. Это очередной шаг слишком далеко в подготовке населения Германии к войне с Россией», — добавил эксперт.

Накануне глава оборонного ведомства ФРГ в интервью газете Financial Times заявил о готовности немецких войск «убивать российских военных», если Россия совершит нападение на любую из стран НАТО.

По мнению Алексея Чепы, занимающего пост первого заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам, высказывания Писториуса указывают на весьма слабую историческую память у немецких министров.

Ранее экс-глава МИД Австрии сравнила Писториуса с Геббельсом.