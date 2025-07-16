На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии осудили слова министра обороны ФРГ о готовности «убивать российских солдат»

Нимайер: слова Писториуса о готовности убивать солдат ВС РФ разжигают вражду
true
true
true
close
Global Look Press

Слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности «убивать российских солдат» разжигают вражду и нарушают законы Германии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Такие заявления делали нацисты, и Писториус нарушает немецкие законы. Это разжигание вражды, которое идет вразрез с основным законом, запрещающим подготовку к войне против любой страны», — отметил он.

По словам Нимайера, подобная риторика со стороны министра обороны напоминает заявления осужденных на Нюрнбергском трибунале в 1945 году.

«Говорить, что немецкие солдаты готовы убивать русских, это ужасно. Это очередной шаг слишком далеко в подготовке населения Германии к войне с Россией», — добавил эксперт.

Накануне глава оборонного ведомства ФРГ в интервью газете Financial Times заявил о готовности немецких войск «убивать российских военных», если Россия совершит нападение на любую из стран НАТО.

По мнению Алексея Чепы, занимающего пост первого заместителя председателя комитета Государственной думы по международным делам, высказывания Писториуса указывают на весьма слабую историческую память у немецких министров.

Ранее экс-глава МИД Австрии сравнила Писториуса с Геббельсом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами