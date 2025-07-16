Шойгу рассказал, как европейцы могут обмануть Трампа

Шойгу: европейцы могут обмануть Трампа в вопросе расходов на оборону

Европейские государства могут обмануть президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, не исполнив обязательство по увеличению расходов на оборону. Об этом в беседе с газетой «Коммерсантъ» заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Неслучайно первые итоги нового оборонного бюджета будут подведены к 2029 году, когда истекает президентский срок Дональда Трампа. Нельзя исключать, что европейцы <...> собираются надуть хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств», — предположил Шойгу.

По его словам, страны ЕС могут выполнять рекомендации НАТО лишь формально, а на деле тратить средства на развитие гражданской инфраструктуры, выдавая это за «смежные расходы».

С 24 по 25 июня в Гааге состоялся саммит Североатлантического альянса, главной темой которого стало увеличение военных расходов. В результате страны — члены НАТО под давлением США взяли на себя условные обязательства увеличить траты на оборону до 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%. Ожидается, что такой показатель будет достигнут к 2035 году.

Ранее в США сообщили, что начали «настоящую работу» по вооружению Украины.