На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу рассказал, как европейцы могут обмануть Трампа

Шойгу: европейцы могут обмануть Трампа в вопросе расходов на оборону
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Европейские государства могут обмануть президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, не исполнив обязательство по увеличению расходов на оборону. Об этом в беседе с газетой «Коммерсантъ» заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

«Неслучайно первые итоги нового оборонного бюджета будут подведены к 2029 году, когда истекает президентский срок Дональда Трампа. Нельзя исключать, что европейцы <...> собираются надуть хозяина Белого дома, отказавшись от взятых на себя обязательств», — предположил Шойгу.

По его словам, страны ЕС могут выполнять рекомендации НАТО лишь формально, а на деле тратить средства на развитие гражданской инфраструктуры, выдавая это за «смежные расходы».

С 24 по 25 июня в Гааге состоялся саммит Североатлантического альянса, главной темой которого стало увеличение военных расходов. В результате страны — члены НАТО под давлением США взяли на себя условные обязательства увеличить траты на оборону до 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%. Ожидается, что такой показатель будет достигнут к 2035 году.

Ранее в США сообщили, что начали «настоящую работу» по вооружению Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами