На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Володин отчитал главу Минстроя за вредную привычку

Володин призвал главу Минстроя Файзуллина бросить курить
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину после того, как он «сходил покурить». Об этом пишет ТАСС.

На заседании в Госдуме Володин заявил, что Минстрой России должен принимать решения исходя из задач демографической политики, а не плана по строительству квадратных метров жилья. В ответ Файзуллин ответил, что обсудил этот вопрос на совещании, а заодно и «покурить сходить».

«Только что с комитетом провели соответствующее совещание. Заодно покурить сходил. И обсудили все эти вопросы, очень четко [их] понимаем», — сказал министр.

Володин отчитал главу Минстроя, заявив, что «покурил» является плохим примером. При этом председатель Госдумы одобрил обсуждение важных вопросов, даже если это делается в курилке.

«Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое — бороться с собой», — отметил Володин.

До этого Володин раскритиковал нескольких руководителей комитетов нижней палаты парламента, которые не присутствовали на отчете правительства России. Он возмутился тем, что они не смогли выдержать 3 часа 20 минут и не приняли участие в важном событии.

Ранее Володин сравнил Решетникова со скрытым большевиком на заседании в Госдуме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами