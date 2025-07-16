Володин отчитал главу Минстроя за вредную привычку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину после того, как он «сходил покурить». Об этом пишет ТАСС.

На заседании в Госдуме Володин заявил, что Минстрой России должен принимать решения исходя из задач демографической политики, а не плана по строительству квадратных метров жилья. В ответ Файзуллин ответил, что обсудил этот вопрос на совещании, а заодно и «покурить сходить».

«Только что с комитетом провели соответствующее совещание. Заодно покурить сходил. И обсудили все эти вопросы, очень четко [их] понимаем», — сказал министр.

Володин отчитал главу Минстроя, заявив, что «покурил» является плохим примером. При этом председатель Госдумы одобрил обсуждение важных вопросов, даже если это делается в курилке.

«Но надо все привычки, которые чреваты, изживать. Самое тяжелое — бороться с собой», — отметил Володин.

До этого Володин раскритиковал нескольких руководителей комитетов нижней палаты парламента, которые не присутствовали на отчете правительства России. Он возмутился тем, что они не смогли выдержать 3 часа 20 минут и не приняли участие в важном событии.

Ранее Володин сравнил Решетникова со скрытым большевиком на заседании в Госдуме.