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Мизулина раскритиковала закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в сети

Мизулина: из-за новых штрафов ЛБИ не сможет доносить на экстремистский контент
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале раскритиковала закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в сети, который в настоящее время рассматривают депутаты Госдумы.

«Интересно, а депутаты вообще видели количество «свастик» и «вентиляторов» в комментариях в соцсетях? Если школьник зашел в комменты и увидел это, его тоже штрафовать будут? Или, например, набрал в поиске VPN*, то что?» — подчеркнула Мизулина.

Она уточнила, что список экстремистских материалов Минюста РФ насчитывает 5473 позиции. Должен ли каждый гражданин ознакомиться с этим списком и как будут устанавливать умысел в поиске подобных материалов, задалась вопросом Мизулина.

Она также пожаловалась, что Лига безопасного интернета теперь не сможет выявлять и передавать экстремистские материалы правоохранительным органам.

До этого адвокат Сергей Жорин рассказал, что введение штрафа за поиск экстремистских материалов несет в себе интерпретационный риск, поскольку при отсутствии четких границ термин «заведомо экстремистский материал» выглядит размыто, а суды могут широко трактовать «умысел» при поиске запрещенного.

Ранее IT-эксперт рассказал, как будут вычислять искателей запрещенной информации в интернете.

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