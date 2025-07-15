Украинские власти отреагировали на жалобы по укреплениям в Сумской области

За выбор места строительства укреплений на границе Сумской области с РФ ответственны военнослужащие, а не гражданская администрация. Таким образом глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в интервью hromadske отреагировал на жалобы на приграничные фортификации.

«Это вопрос военных. Они определяют, сколько им фортификаций необходимо для обороны», — сказал чиновник.

Григоров отметил, что местные власти готовы «наладить динамику» возведения оборонительных сооружений, если поступит такой запрос от военных.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что населенный пункт Юнаковка в Сумской области перешел в «серую зону». Он отметил, что российские войска вынудили подразделения ВСУ оставить часть позиций в этом районе.

В июне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для обороны города Сумы в составе армии была создана отдельная группа. Он отмечал, что командование ВСУ принимает меры, чтобы обезопасить центр Сумской области.

Ранее сообщалось о переброске колумбийских наемников ВСУ в Сумскую область.