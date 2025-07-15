На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские власти отреагировали на жалобы по укреплениям в Сумской области

Глава Сумской ОВА Григоров назвал военнослужащих ответственными за фортификации
true
true
true
close
Yuri Kravchenko/Shutterstock/FOTODOM

За выбор места строительства укреплений на границе Сумской области с РФ ответственны военнослужащие, а не гражданская администрация. Таким образом глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в интервью hromadske отреагировал на жалобы на приграничные фортификации.

«Это вопрос военных. Они определяют, сколько им фортификаций необходимо для обороны», — сказал чиновник.

Григоров отметил, что местные власти готовы «наладить динамику» возведения оборонительных сооружений, если поступит такой запрос от военных.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что населенный пункт Юнаковка в Сумской области перешел в «серую зону». Он отметил, что российские войска вынудили подразделения ВСУ оставить часть позиций в этом районе.

В июне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что для обороны города Сумы в составе армии была создана отдельная группа. Он отмечал, что командование ВСУ принимает меры, чтобы обезопасить центр Сумской области.

Ранее сообщалось о переброске колумбийских наемников ВСУ в Сумскую область.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами