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Политолог объяснила, почему Мальта мешает ЕС принять новые санкции против РФ

Политолог Давидян: Мальте не выгоден новый пакет санкций ЕС против РФ
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Мальте не выгоден 18-й пакет санкций Европейского союза, предполагающий потолок цен на российскую нефть. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказала политолог Ирина Давидян. Она отметила, что крошечное государство с населением меньше миллиона человек является важным игроком в морской логистике. Через ее юрисдикцию проходит большое количество судов, в том числе тех, которые занимаются перевозкой энергоресурсов.

«Мальта <...> является крупным хабом для регистрации судов и портовых операций. Предложенный потолок цен может затронуть ее экономические интересы, связанные с судоходной отраслью», — сказала Давидян.

Она добавила, что решение Мальты прямо указывает на отсутствие единства в Евросоюзе.

Как пишет Politico, позиция Мальты пока что препятствует одобрению 18-го пакета санкций ЕС в отношении РФ.

По данным издания, на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза 13 июля представители островного государства выдвинули возражения против предложения установить потолок цен на российские энергоносители в размере 15% от рыночной стоимости.

Ранее Словакия заблокировала санкции ЕС против России.

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