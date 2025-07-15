Эксперт заявил, что Украине не победить даже с полной поддержкой Трампа

Украина на фоне изменения риторики президента США Дональда Трампа об украинском кризисе и намерений Вашингтона предоставить Киеву наступательное вооружение вряд ли сможет победить в конфликте. Об этом Bild заявил американский политолог Джонатан Кристол.

Как пишет Bild, после ультиматума Трампа в отношении России Украина, по словам политолога, «может в значительной степени удерживать фронт, но вряд ли сможет выиграть войну».

Кристол назвал изменение риторики Трампа «важным и неожиданным шагом» и напомнил, что США договорились с Европой о поставках оружия Украине, которые будут оплачены европейскими государствами.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе спросил президента Украины Владимира Зеленского, почему ВСУ не ударили по Москве. Тот ответил, что мог бы, если бы США предоставили Украине оружие. Как пишет WP, Трамп призвал Зеленского усилить давление не только на Москву, но и на Санкт-Петербург. Днем ранее Трамп пообещал начать поставки оружия Киеву на деньги европейских стран. Среди обещаемого оружия — ракетные комплексы Patriot. Трамп даже рассматривал вариант отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk. Какое оружие в итоге окажется у Украины — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ультиматуме Трампа в адрес России заподозрили блеф.