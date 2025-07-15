Сенат США приостановил рассмотрение проекта о введении новых санкций против России

Американский сенат отложит продвижение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций после заявлений президента США Дональда Трампа о готовности усилить экономическое давление на Российскую Федерацию, заявил лидер республиканского большинства Джон Тьюн. Об этом сообщает газета Politico.

Тьюн отметил, что прямо сейчас глава государства намерен самостоятельно применить меры, направленные против России. Но если Трамп решит, что принятие антироссийского законопроекта является разумным и принесет дополнительную пользу для усиления рычагов влияния на Москву, то сенат будет готов снова заняться этим вопросом.

Лидер республиканского большинства подчеркнул, что сенат намерен координироваться с Белым домом и палатой представителей, чтобы мгновенно быть готовым к действию.

14 июля Трамп заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования на Украине. По словам главы Белого дома, он планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины против российской стороны, если вопрос украинского конфликта не разрешится в течение 50 дней.

Ранее в России рассказали, почему 100-процентные санкции Трампа не будут работать.