На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США предрекли Украине новые проблемы с поставкой оружия

АС: США в будущем могут вновь заморозить поставку оружия Украине
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

США в будущем могут снова заморозить поставки вооружений на Украину. Такие проблемы предрек Киеву обозреватель Дэниел Р. Депетрис в статье для американского журнала The American Conservative (AC).

«Последние головокружительные скачки США в вопросе помощи Украине упускают важный момент: пауза, какой бы временной она ни была, всегда была неизбежна в какой-то момент», — отметил автор публикации.

Он добавил, что с учетом того, что Вооруженные силы США и американская оборонно-промышленная база сильно перегружены из-за напряженности сразу в нескольких регионах, подобная ситуация с приостановкой помощи Украине с высокой вероятностью повторится.

Депетрис заявил, что Соединенные Штаты сегодня делают много, чтобы удержать статус ведущей державы в мире. Однако такая политика, по мнению обозревателя, является устаревшей.

До этого американский сенатор Рэнд Пол заявил, что США вынуждены занимать деньги у Китая, чтобы вооружить Украину.

При этом Пол считает, что вместо того, чтобы еще больше вовлекаться в украинский конфликт и загонять себя в долги, американским властям лучше перенаправить внимание на внутренние проблемы страны.

Ранее стало известно, сколько Украина продержится без американских ракет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами