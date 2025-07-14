В США предрекли Украине новые проблемы с поставкой оружия

США в будущем могут снова заморозить поставки вооружений на Украину. Такие проблемы предрек Киеву обозреватель Дэниел Р. Депетрис в статье для американского журнала The American Conservative (AC).

«Последние головокружительные скачки США в вопросе помощи Украине упускают важный момент: пауза, какой бы временной она ни была, всегда была неизбежна в какой-то момент», — отметил автор публикации.

Он добавил, что с учетом того, что Вооруженные силы США и американская оборонно-промышленная база сильно перегружены из-за напряженности сразу в нескольких регионах, подобная ситуация с приостановкой помощи Украине с высокой вероятностью повторится.

Депетрис заявил, что Соединенные Штаты сегодня делают много, чтобы удержать статус ведущей державы в мире. Однако такая политика, по мнению обозревателя, является устаревшей.

До этого американский сенатор Рэнд Пол заявил, что США вынуждены занимать деньги у Китая, чтобы вооружить Украину.

При этом Пол считает, что вместо того, чтобы еще больше вовлекаться в украинский конфликт и загонять себя в долги, американским властям лучше перенаправить внимание на внутренние проблемы страны.

Ранее стало известно, сколько Украина продержится без американских ракет.