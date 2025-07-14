На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В крымском парламенте заявили, что Зеленскому нужен короткий мир

Константинов: Зеленскому нужен короткий мир из-за трудностей на фронте
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Власти Украины во главе с Владимиром Зеленским заинтересованы лишь в коротком мире, так как армия страны испытывает трудности на фронте. Такое заявление сделал председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Зеленскому сейчас нужен короткий мир, потому что у него все плохо на фронте. Когда Запад, Америка будут реально готовы к миру, заключить его получится очень быстро», — сказал депутат, комментируя паузу в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

Он выразил уверенность, что в настоящее время «главным союзником» украинского лидера является террор. Речь идет о подрывах автомобилей, ударах дронов по пляжам и других атаках на мирное население.

«Без террора он (Зеленский. — «Газета.Ru») был бы другим человеком», — подчеркнул Константинов.

По его словам, нынешнее руководство Украины наживается на вооруженном конфликте с РФ и не хочет отказываться от этого источника обогащения. Особенно с учетом того, что детей чиновников и политиков не отправляют на поле боя.

«У них все прекрасно в Испании, Италии, Франции, где они осели. Народ же — ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации», — добавил председатель крымского парламента.

10 июля Зеленский заявил, что переговоров Украины и РФ пока не будет, так как стороны еще не завершили согласованные до этого обмены.

Ранее в Кремле заявили о готовности РФ к новому раунду переговоров с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами