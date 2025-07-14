Власти Украины во главе с Владимиром Зеленским заинтересованы лишь в коротком мире, так как армия страны испытывает трудности на фронте. Такое заявление сделал председатель крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Зеленскому сейчас нужен короткий мир, потому что у него все плохо на фронте. Когда Запад, Америка будут реально готовы к миру, заключить его получится очень быстро», — сказал депутат, комментируя паузу в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине.

Он выразил уверенность, что в настоящее время «главным союзником» украинского лидера является террор. Речь идет о подрывах автомобилей, ударах дронов по пляжам и других атаках на мирное население.

«Без террора он (Зеленский. — «Газета.Ru») был бы другим человеком», — подчеркнул Константинов.

По его словам, нынешнее руководство Украины наживается на вооруженном конфликте с РФ и не хочет отказываться от этого источника обогащения. Особенно с учетом того, что детей чиновников и политиков не отправляют на поле боя.

«У них все прекрасно в Испании, Италии, Франции, где они осели. Народ же — ловят на улицах в рамках насильственной мобилизации», — добавил председатель крымского парламента.

10 июля Зеленский заявил, что переговоров Украины и РФ пока не будет, так как стороны еще не завершили согласованные до этого обмены.

Ранее в Кремле заявили о готовности РФ к новому раунду переговоров с Украиной.