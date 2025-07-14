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Канцлер ФРГ высказался о последствиях введения пошлин со стороны США

Мерц: США ударят по самому больному месту немецкого экспортного сектора
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IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Если США введут пошлины в размере 30%, они нанесут удар по самому больному месту экспортного сектора экономики Германии. Об этом в интервью телеканалу ARD заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Если это произойдет, то мы будем вынуждены задвинуть большую часть наших усилий в экономике на второй план, потому что это затмит все остальное и нанесет удар по самому больному месту экспортного сектора Германии», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлин в размере 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа. По его словам, если власти этих стран примут аналогичное решение, Штаты прибавят «это число» к своим тарифам.

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал к скорейшему урегулированию торгового спора между ЕС и США, заявив о необходимости принятия «решительных» контрмер в отношении Вашингтона, если переговоры по пошлинам не дадут результата.

Ранее политолог объяснил решение Трампа ввести пошлины в размере 30% на товары из ЕС.

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