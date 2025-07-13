Захарова с иронией отреагировала на массовые сокращения в госдепе США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией прокомментировала масштабные сокращения в Государственном департаменте (госдепе) США.

Захарова напомнила, что Соединенные Штаты уверяли весь мир в том, что только в их стране соблюдаются права человека. Она отметила, что эти слова звучат смешно на фоне тех заявлений, которые сейчас делают американские дипломаты, называя чистку в госдепе США именно нарушением прав человека.

«Смешно, что все эти годы именно американские дипломаты доказывали миру, что права человека канонически соблюдаются только в США, а все остальные должны на них ровняться», — написала Захарова.

11 июля агентство Associated Press сообщило, что госдеп США увольняет более 1,3 тысячи дипломатов и чиновников в рамках плана президента США Дональда Трампа по масштабной реорганизации ведомства.

Отмечается, что все уволенные сотрудники дипломатической службы будут отправлены в административный отпуск сроком на 120 дней, после чего они официально потеряют свои рабочие места. При этом для большинства из них этот период составит всего 60 дней.

В статье также утверждается, что президент Трамп и госсекретарь США Марко Рубио подверглись резкой критике со стороны действующих и бывших дипломатов за эту инициативу. По их мнению, сокращение в госдепе ослабит влияние США в противостоянии уже существующим и возникающим угрозам за рубежом.

Ранее Захарова с иронией прокомментировала заявление Мерца об ответственности Германии.