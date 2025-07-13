В США заявили о планах Трампа скрытно снабжать Украину оружием

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изучает возможность негласной поставки оружия для Украины через страны Европы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, американская сторона может организовать поставки оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через страны НАТО, которые станут фиктивными покупателями военной техники и боеприпасов. Для этого планируется создать специальный финансовый механизм, который будет контролировать главнокомандующий объединенными силами Североатлантического альянса в ЕС, генерал Алекс Гринкевич.

По задумке властей США, вооружение будет передано украинской стороне, а все транзакции по его покупке будут производиться через Евросоюз, утверждает NYT.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, республика получила «подтверждающие сигналы».

12 июля издание Politico сообщило, что администрация США рассматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн. По его данным, Трамп может задействовать президентские полномочия для передачи техники со складов Пентагона без согласования с конгрессом.

Ранее в Британии заявили, что РФ «всерьез» допускает ядерный удар по Украине.