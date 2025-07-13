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В МИД раскрыли подробности переговоров Лаврова и Ким Чен Ына

МИД: между Лавровым и Ким Чен Ыном состоялся подробный разговор
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся подробный разговор по тематике двусторонних отношений. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

По данным пресс-службы, диалог между представителями стран был посвящен международным и региональным проблемам.

«С российской стороны выражена искренняя признательность за последовательную принципиальную поддержку Пхеньяном специальной военной операции России, участие воинов Корейской народной армии в изгнании украинских националистов и иностранных наемников с территории Курской области», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что особое внимание в ходе переговоров было уделено взаимовыгодному практическому сотрудничеству с упором на реализацию ранее установленных договоренностей. Лавров и Ким Чен Ын обменялись позициями по вопросу развития ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Представители стран пришли к выводу, что причиной роста напряженности является увеличение военной активности со стороны США и их союзников.

Утром 13 июля Лавров прибыл в Пекин с рабочим визитом, завершая свое турне по странам Азии. Как ожидается, 14 и 15 июля он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Тяньцзине.

Ранее Лавров и Рубио завершили переговоры в Куала-Лумпуре.

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