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Депутат Рады заявил о провале поездки Зеленского в Рим

Депутат Рады Дубинский: поездка Зеленского в Рим оказалась бессмысленна
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Ints Kalnins/Reuters

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Рим на конференцию по республике «полностью провалилась». Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в эфире своего YouTube-канала.

«Если оценить поездку Зеленского в Рим, она — бессмысленна, потому что ничего оттуда не привезено, кроме очередных насмешек», — сказал парламентарий.

Дубинский добавил, что в настоящее время Зеленский пытается найти предлог для срыва мирного урегулирования конфликта на Украине. Однако, по словам депутата, решения и действия украинского лидера не приносят никакого результата.

Накануне итальянская газета iL Fatto Quotidiano сообщила, что конференция по Украине в Риме оказалась бессмысленной. Журналисты отметили, что единственным важным фактом для Италии и премьера Джорджи Мелони оказалось присутствие на мероприятии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В этот же день газета The Guardian сообщила, что успехи российской армии и беспокойство европейских политиков по поводу возможного раздела Украины омрачили встречу сторонников Киева в Риме. По информации издания, вокруг мирного плана существует серьезная неопределенность.

Ранее конференция по Украине вызвала ажиотаж среди эскорт-агентств Европы.

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