На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии заявил о планах договориться с ЕК по российским энергоресурсам

Фицо: Словакия хочет к 15 июля договориться с ЕК по энергоресурсам из России
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Словакия планирует ко вторнику, 15 июля, договориться с Европейской комиссией (ЕК) по вопросу российских энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Мы хотим все решить до вторника», — сказал глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что Словакия может принять участие в голосовании по новым санкциям против России. Для этого, по его словам, республике нужно получить гарантии от ЕК и партнеров по вопросу энергоресурсов.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии «некоторые гарантии» в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России. Республика приняла данное решение 5 июля. По мнению Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику Словакии.

Ранее Фицо раскрыл, при каких условиях Словакия поддержит санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами