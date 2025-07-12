Премьер Словакии заявил о планах договориться с ЕК по российским энергоресурсам

Фицо: Словакия хочет к 15 июля договориться с ЕК по энергоресурсам из России

Словакия планирует ко вторнику, 15 июля, договориться с Европейской комиссией (ЕК) по вопросу российских энергоресурсов. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Мы хотим все решить до вторника», — сказал глава словацкого кабмина.

Фицо добавил, что Словакия может принять участие в голосовании по новым санкциям против России. Для этого, по его словам, республике нужно получить гарантии от ЕК и партнеров по вопросу энергоресурсов.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия готова предоставить Словакии «некоторые гарантии» в обмен на прекращение блокировки нового пакета санкций против России. Республика приняла данное решение 5 июля. По мнению Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику Словакии.

Ранее Фицо раскрыл, при каких условиях Словакия поддержит санкции против России.