В Европе рассказали о тактике России по подавлению ПВО Украины

Россия с успехом подавляет систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины с помощью беспилотных систем. Об этом пишет газета Neue Zurcher Zeitung.

«Русские летают на больших высотах, иногда более трех километров, что делает их недоступными для простых средств ПВО», — говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что Россия все сильнее наращивает число запускаемых БПЛА. При этом Украине становится все сложнее противостоять дронам ВС России.

До этого газета The Washington Post сообщала, что Россия изменила свою тактику ударов по Украине: ВС РФ теперь точечно уничтожают украинские военкоматы, чтобы подорвать обороноспособность страны.

На Украине считают, что Россия «атакует украинские военкоматы, чтобы сорвать мобилизацию».

Ранее база с личными данными военкомов Украины оказалась у пророссийского подполья.