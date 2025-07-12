На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушков рассказал, как ужесточение санкций против России навредит самим США

Пушков: законопроект США о санкциях против России сильно навредит самим Штатам
true
true
true
close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Американский законопроект о введении 500% пошлин в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы, навредит в первую очередь самим США. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

«Для мировых цен на нефть сейчас существуют две угрозы. Теоретическая, связанная с угрозой блокировки Ираном Ормузского пролива в случае возобновления войны против него со стороны Израиля при участии США. И более практическая, связанная с лоббируемым противниками России законопроектом о 500-процентных пошлинах, которые могут быть введены Вашингтоном для стран, которые продолжат покупать российскую нефть», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, в случае введения Соединенными Штатами таких пошлин против стран, сотрудничающих с Россией, цены на нефть на мировых рынках повысятся до $100 за баррель. Это сильно скажется на положении дел в самих США, считает Пушков.

«Этот законопроект способен также нанести значительный ущерб торгово-экономическим интересам США в том случае, если не останется на уровне угрозы, а США реально начнут воплощать его в жизнь», — подытожил он.

Накануне журнал The Times написал, что Трамп всерьез изучает возможность введения жестких вторичных санкций против стран, торгующих с Россией нефтью, включая Китай, Индию и Турцию. Журнал уточнил, что речь идет о поддержке законопроекта, предусматривающего 500% пошлины на импорт из РФ, что может фактически стать глобальным нефтяным эмбарго.

Ранее Зеленский заявил о возобновлении поставок американского оружия на Украину.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами