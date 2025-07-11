Steigan: Трамп хочет передать Украине только боеприпасы, а не системы Patriot

Обещание президента США Дональда Трампа передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot предполагает поставку боеприпасов, а не целых систем. Об этом сообщает Steigan.

«Видимо, это означает конкретно десять ракет-перехватчиков, то есть боеприпасов. В этом фарсе явно прослеживается намеренная двойная игра», — говорится в статье.

Издание отмечает, что если это так, то эти десять ракет сразу исчезнут при первой атаке Вооруженных сил России.

8 июля портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому незамедлительно передать десять ракет для комплексов ПВО Patriot. Также Трамп выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем скорее завершится специальная военная операция.

Ранее Песков назвал бизнесом решение США продавать оружие НАТО для отправки на Украину.