На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности о передаче Украине систем Patriot

Steigan: Трамп хочет передать Украине только боеприпасы, а не системы Patriot
true
true
true
close
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

Обещание президента США Дональда Трампа передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot предполагает поставку боеприпасов, а не целых систем. Об этом сообщает Steigan.

«Видимо, это означает конкретно десять ракет-перехватчиков, то есть боеприпасов. В этом фарсе явно прослеживается намеренная двойная игра», — говорится в статье.

Издание отмечает, что если это так, то эти десять ракет сразу исчезнут при первой атаке Вооруженных сил России.

8 июля портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому незамедлительно передать десять ракет для комплексов ПВО Patriot. Также Трамп выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем скорее завершится специальная военная операция.

Ранее Песков назвал бизнесом решение США продавать оружие НАТО для отправки на Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами