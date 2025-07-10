Госдеп заявил о необходимости коммуникаций с Россией

Госдеп: без коммуникаций с Россией не будет урегулирования на Украине

США считают, что без коммуникации с Россией невозможно достичь урегулирования на Украине, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, многие в предыдущей администрации президента США считали, что с президентом России Владимиром Путиным вообще не стоит разговаривать, с ним не общались три года.

Брюс добавила, что таким образом невозможно достичь какого-либо взаимопонимания, соглашения или попыток остановить конфликт.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время встреча на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным не планируется.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен использовать любую возможность для поддержания контактов с Москвой. По словам дипломата, необходимо, чтобы США и Россия продолжали поддерживать связи.

Рубио отметил, что Вашингтон «видит потенциал» для мирного разрешения украинского кризиса и поэтому «хочет внести свой вклад» в этот процесс.

Ранее администрацию Трампа обвинили в «пресмыкательстве» перед Путиным.