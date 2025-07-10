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«Нужно против кого-то дружить»: политолог о встрече Алиева и Пашиняна

Политолог Пинчук: встреча Алиева и Пашиняна прошла на фоне конфликта с РФ
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РИА «Новости»

Именно общий, искусственно созданный конфликт Баку и Еревана с Москвой сделал возможной встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Объединенных Арабских Эмиратах. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политический обозреватель Андрей Пинчук.

По его словам, теперь страны будут торговаться относительно Зангезурского коридора и ведущими силами в этом направлении становятся Турция и Китай. Россия же, ранее игравшая роль роль арбитра, системно вытесняется из этого процесса, считает эксперт.

«Сформировалась история, которая известна по женским коллективам, когда девочкам нужно дружить против кого-то. Сами по себе Армения и Азербайджан не могли договориться, потому что давлели старые обиды, претензии и внешние интересы, конечно, тоже», — сказал Пинчук.

Он также отметил, что именно нагнетание антироссийской риторики как в Азербайджане, так и в Армении, дало возможность провести эту встречу.

10 июня Пашинян и Алиев начали переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

На опубликованной фотографии запечатлены вице-премьеры, главы МИД и чиновники высокого ранга, которые сопровождают глав государств.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее в Армении заявили о намерении запретить вещание российских телеканалов.

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