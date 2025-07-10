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В Германии раскрыли новый хитрый план Трампа по Украине

Focus: Трамп планирует давить на Зеленского, угрожая сокращением помощи Украине
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен использовать военную помощь Украине как рычаг давления на президента страны Владимира Зеленского, чтобы принудить его к переговорам с Россией. Об этом сообщает немецкий журнал Focus.

Отмечается, что приостановка поставок американского оружия Украине была организована намеренно, чтобы в дальнейшем продемонстрировать способности Трампа как антикризисного менеджера.

Несмотря на сообщения о снижении поставок, американский лидер пообещал увеличить военную помощь Киеву, сосредоточившись на оборонительных средствах, говорится в сообщении.

1 июля США приостановили поставки на Украину систем Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Тогда в Пентагоне пояснили решение необходимостью инвентаризации запасов на фоне опасений их истощения из-за помощи Украине и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находилась в Европе, но их отгрузка была временно заморожена.

Однако позднее портал Axios сообщил, что Трамп пообещал Зеленскому незамедлительно передать десять ракет для комплексов ПВО Patriot. Также американский лидер выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.

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Переговоры о мире на Украине
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