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РИА Новости сообщило об усилении Украиной репрессий в Херсонской области

РИА: власти Украины усилили репрессии против мирных жителей Херсонской области
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РИА Новости

Власти Украины усилили репрессии против мирных жителей территорий Херсонской области, находящихся под контролем Киева. Об этом сообщили в РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона.

Как заявил агентству представитель подполья, украинские спецслужбы систематически преследуют мирных граждан по абсурдным и откровенно репрессивным причинам.

«Людей могут задержать за подписку на российские Telegram-каналы. Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме», — сказал подпольщик.

9 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что назначенная Киевом администрация, а также руководители местных управлений Службы безопасности Украины, полиции и прокуратуры покинули Херсон. По его словам, правобережной частью региона, контролируемой ВСУ, управляют дистанционно из Николаева.

Сальдо также заявил, что некоторые организации переехали еще дальше: суды — в Одессу, управления соцзащиты и культуры — в Николаевскую область, некоторые госструктуры «занесло даже на Западную Украину».

Ранее на Украине пожаловались на репрессии за слова о мире с Россией.

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