Стало известно о подготовке сената США к голосованию по санкциям против России

Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тун заявил, что уже на этой неделе может быть объявлено о новых шагах к принятию двухпартийного законопроекта о введении санкций против России. Об этом сообщает издание Punchbowl News.

Во вторник вечером Тьюн заявил в интервью, что законопроект о санкциях должен стать законом, и он намерен взять на себя ведущую роль в его реализации. Тьюн известен своей жесткой позицией по отношению к России, подчеркнул, что законопроект станет «очень сильным сигналом». Он также отметил, что европейские союзники ожидают от США такого лидерства.

Законопроект американского сенатора Линдси Грэма, который сейчас поддерживают 84 законодателя, предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут таким образом торговую войну со всем остальным миром. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.