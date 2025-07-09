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В ЕС захотели достичь соглашения с США по таможенным тарифам

ЕК: надеемся достичь соглашения с США по таможенным тарифам в ближайшие дни
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Virginia Mayo/AP

Еврокомиссия (ЕК) ведет неустанную работу по достижению соглашения с США о пошлинах и надеется достичь его в ближайшие дни. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл, передает ТАСС.

«Соединенные Штаты изменили свою дату завершения (торговых соглашений по новым таможенным тарифам — «Газета.Ru»). Они теперь установили 1 августа (вместо 9 июля — «Газета.Ru»), но мы надеемся заключить соглашение с ними в ближайшие дни, то есть до 1 августа», — заявил он.

Жилл добавил, что ЕК рассчитывает на то, что США продолжат двигаться в том же направлении. Также представитель комиссии процитировал недавнее выступление в Европарламенте председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Евросоюз «будет тверд, но предпочитает переговорное решение» и готов «к любым сценариям».

Накануне министр финансов Германии Ларс Клингбайль предупредил, что Евросоюз готов принять контрмеры против США, если не удастся достичь справедливого торгового соглашения с президентом Дональдом Трампом. По его словам, торговая война вредит обеим сторонам и должна быть прекращена в кратчайшие сроки.

Ранее Макрон призвал отказаться от торговых войн среди стран НАТО.

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