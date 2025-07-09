В МИД рассказали, когда вступит в силу соглашение об отмене виз между РФ и Оманом

МИД: соглашение РФ и Омана о взаимной отмене виз вступит в силу 18 июля

Соглашение между Россией и Оманом о взаимной отмене визовых требований вступает в силу 18 июля. Об этом говорится в сообщении на сайте российского министерства иностранных дел.

«В соответствии с Соглашением граждане Российской Федерации могут въезжать и пребывать на территории Омана без виз до 30 дней при каждом посещении при условии, что целью их въезда не является постоянное проживание, обучение или осуществление деятельности, требующей получения разрешения на работу», — уточнили в ведомстве.

В МИД отметили, что суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года.

При этом аналогичные права при посещении России предоставляются и гражданам Омана.

7 июня султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид издал указ о послаблении правил въезда в страну для туристов из России. Таким образом он ратифицировал соглашение между правительствами двух государств о введении взаимного безвизового режима. Документ был подписан 22 апреля 2025 года после переговоров российского лидера Владимира Путина с султаном Омана.

Ранее стало известно, будет ли Таиланд пересматривать безвизовый режим для россиян.