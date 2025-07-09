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В МИД обвинили Британию в попытке превратить Россию во «врага»

Захарова: Лондон делает из Москвы врага для оправдания гибридной войны против РФ
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Великобритания намеренно внушает своим подданным образ врага в лице России в попытке оправдать необходимость продолжения масштабной гибридной войны против страны и оснащение Украины вооружением. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что еще задолго до начала российской специальной военной операции на Украине Лондон взял курс на планомерное раскручивание «антироссийской истерии», регулярно вбрасывая в публичное пространство «русофобские провокации».

По мнению Захаровой, пока британские власти прикрывают «русофобские решения» «мнимой заботой о национальной безопасности», они пытаются скрыть внутренние проблемы и последствия собственных ошибок «злонамеренными действиями» якобы России.

В июне правительство Великобритании опубликовало обновленную стратегию национальной безопасности. В ней говорится, что кабмин должен быть готов к нападению на территорию Соединенного Королевства. Премьер-министр Британии Кир Стармер в предисловии к документу заявил, что «российская агрессия» угрожает Европе, а стратегическое соперничество в мире усиливается.

Ранее посол усомнился в улучшении отношений России и Великобритании.

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