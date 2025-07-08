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Команда Трампа обсудит детали поставок вооружений для Украины

CNN: команда Трампа во вторник обсудит детали поставок Украине вооружений
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Alex Brandon/AP

Команда президента США Дональда Трампа во вторник планирует обсудить детали отправки Украине дополнительных вооружений. Об этом сообщает CNN.

«Члены команды президента Дональда Трампа по национальной безопасности планируют обсудить детали поставок на Украину оружия, включая ракеты Patriot», — сообщает источник.

В администрации США уже обсуждали поставки дополнительных средств ПВО на Украину, пишет издание.

Как сообщает Axios со ссылкой на источники, Трамп обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

Во время телефонного разговора с украинским коллегой американский лидер также обещал содействовать в поиске дополнительных каналов поставки.

По информации американской газеты Politico, Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине после ряда встреч представителей стран в Риме и Киеве в первой половине июля.

Ранее на Украине заявили, что обещания Трампа не гарантируют достаточную помощь.

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