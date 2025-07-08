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Экономист объяснил, стоит ли России опасаться «самых жестких санкций» ЕС

Экономист Кульбака: России стоит серьезно относиться к западным санкциям
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экономист Николай Кульбака в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о намерении Европейского союза (ЕС) ввести «самые жесткие санкции с 2022 года» против России. По мнению эксперта, планируемый пакет не будет содержать ничего радикального, однако к подобным высказываниям нужно относиться серьезно.

«Я бы относился к этому серьезно не потому, что это будет какой-то радикальный удар, а потому что каждый новый пакет санкций — это дополнительная нагрузка, дополнительный уровень инфляции, дополнительные проблемы для российской экономики», — сказал Кульбака.

7 июля Барро сообщил, что Евросоюз координирует усилия с американскими сенаторами и готовится ввести «самые жесткие санкции» против РФ с 2022 года. По его словам, в том числе рестрикции затронут нефтяные доходы Москвы, а также российских финансовых игроков и посредников в других странах, которые помогают обходить ограничительные меры.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что Москва будет делать все возможное, чтобы минимизировать последствия санкций, вводимых ЕС.

Ранее британский аналитик предупредил о возможном банкротстве Европы из-за кражи активов России.

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