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Песков допустил исключение стран из списка недружественных России

Песков: изъятие стран из списка недружественных возможно при налаживании связей
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия может исключить какую-либо страну, например США, из списка недружественных, если та встанет на путь налаживания отношений. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться, собственно, это не догма. И страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны. После того, как эти действия прекращаются и после того, как наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, может на повестку стать вопрос и о пересмотре такого списка», — пояснил представитель Кремля

По его словам, пока список недружественных к России стран не терпел изменений.

Песков добавил, что Российская Федерация высоко ценит усилия Соединенных Штатов и лично президента этой страны Дональда Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной. Российская сторона полагает, что между двумя странами есть очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений и запуска множества проектов в сфере экономики, инвестиций торговли, и так далее, подчеркнул пресс-секретарь.

Тем не менее представитель Кремля напомнил, что сегодня США реализуют ряд ограничений в отношении России, Москва считает эти санкции незаконными и вредящему бизнесу обеих стран.

Ранее в Кремле прокомментировали возобновление США поставок оружия Украине.

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